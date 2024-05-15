جميع حلقات توم وجيري الجديدة.. استقبل تردد قناة Tom&Jerry توم وجيري على القمر نايل سات

توم وجيري، هي من المسلسلات المميزة، التي يعشقها الكثير من الأطفال، حتى أن القناة ذاتها تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية، وغيرها مما يعشقها الكثير من الصغار في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تجمع بين القط والفار في صراع دائم بينهم بالعديد من الأماكن المختلفة ما بين المنزل والجنينة والمدرسة، وغيرها من الصراعات والتحديات الاخرى، ولذا فإن تردد القناة أصبح يزداد يومًا بعض يوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري Tom&Jerry

يمكن الإستمتاع بالعديد من المحتوى الترفيهي والتعليمي المميز لجميع الأطفال، ومشاهدة الكثير من المحتوى المميز الأكثر مميز، والإستمتاع بمغامرات الثنائي المثيرة والمتجددة على مدار اليوم، وجاء تردد القناة الخاص بتوم وجيري، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري النايل سات التردد الخاص بالقناة 12149 معامل الترميز لقناة توم وجيري 27500 استقطاب قناة توم وجيري أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

نزل تردد توم وجيري الجديد 2024 عرب سات

وهناك تردد أخر لقناة توم وجيري أطفال الجديد، لمشاهدة العديد من الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة، بالإضافة إلى الإستمتاع بجميع المسلسلات والأفلام الرائعة، فضلاً عن البرامج التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، وفقًا للمعلومات التي جاءت في الجدول الأتي:-