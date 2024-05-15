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جميع حلقات توم وجيري الجديدة.. استقبل تردد قناة Tom&Jerry توم وجيري على القمر نايل سات

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
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 تردد قناة توم وجيري 2024
 تردد قناة توم وجيري 2024

توم وجيري، هي من المسلسلات المميزة، التي يعشقها الكثير من الأطفال، حتى أن القناة ذاتها تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية، وغيرها مما يعشقها الكثير من الصغار في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تجمع بين القط والفار في صراع دائم بينهم بالعديد من الأماكن المختلفة ما بين المنزل والجنينة والمدرسة، وغيرها من الصراعات والتحديات الاخرى، ولذا فإن تردد القناة أصبح يزداد يومًا بعض يوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري Tom&Jerry

يمكن الإستمتاع بالعديد من المحتوى الترفيهي والتعليمي المميز لجميع الأطفال، ومشاهدة الكثير من المحتوى المميز الأكثر مميز، والإستمتاع بمغامرات الثنائي المثيرة والمتجددة على مدار اليوم، وجاء تردد القناة الخاص بتوم وجيري، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيريالنايل سات
التردد الخاص بالقناة12149
معامل الترميز لقناة توم وجيري27500
استقطاب قناة توم وجيريأفقي
معامل تصحيح الخطأ5/6

نزل تردد توم وجيري الجديد 2024 عرب سات

وهناك تردد أخر لقناة توم وجيري أطفال الجديد، لمشاهدة العديد من الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة، بالإضافة إلى الإستمتاع بجميع المسلسلات والأفلام الرائعة، فضلاً عن البرامج التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، وفقًا للمعلومات التي جاءت في الجدول الأتي:-

القمر الصناعيالعرب سات
التردد الخاص قناة توم وجيري11315
معامل الترميز قناة توم وجيري27500
استقطاب قناة توم وجيريأفقي
معامل تصحيح الخطأ توم وجيري5/6

 

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صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
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