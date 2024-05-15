الجيش الأردني يعلن.. كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري دفعة مايو

ينتظر المواطنون بالمملكة الأردنية الهاشمية ظهور أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو، حيث سيتم ظهورها على الموقع الرسمي الخاص بمديرية الإسكان العسكري الأردني، ويمكو تحميل هذه الكشوفات بصيغة PDF، ومن ثم الاستعلام عن الأسماء المراد الاستعلام عنها وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر طريقة تحميل اسماء مستحقي قرض الاسكان، وأهم الشروط التي يجب توافرها.

تحميل اسماء مستحقي قرض الاسكان

يمكن تحميل اسماء مستحقي قرض الاسكان بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع مديرية الإسكان العسكري الأردني.

من ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات الخاصة بالمتقدم.

بعد ذلك يتم ادخال الرقم الوطني الموحد.

من قم يتم إدخال الرقم العسكري الخاص بالمستفيد.

من ثم يتم الضغط على زر إرسال.

وستظهر لك على الفور نتيجة استحقاق قرض الاسكان العسكري الخاصة بالمستعلم.

يمكن تخميل كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني بصيغة ملف Pdf.

ومن خلال ملف Pdf يمكن البحث عن عن اسماء المستحقين لقرض الاسكان العسكري.

شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري الأردني

أعلنت القوات المسلحة بـالمملكة الأردنية عن اتاحة لاستحقاق قرض الاسكان العسكري الأردني، لكن يلزم توافر عدة شروط نذكرها فيما يلي: