ألحق بسرعة “زيادة جديدة لـ معاشات شهر يونيو 2024” هتقبض راتبين عشان العيد!! التأمينات توضح

قامت التأمينات الاجتماعية بتحديد موعد يمكن به لجميع المستفيدين من المعاشات في مصر صرف المعاش عن شهر يونيو لعام 2024 حيث أنها حددت يوم واحد من كل شهر ميلادي يتم صرف المعاش به وبالتالي سوف يتم صرف المعاش عن شهر يونيو عام 2024 قبل بداية عيد الاضحى بأسبوعين حيث يستلم مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المزيد من المعلومات حول معرفة شهر يونيو لعام 2024 وعن كيفية الاستعلام عن المعاشات في كل شهر ويمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص معاشات شهر يونيو من خلال متابعة هذا المقال.

معاشات شهر يونيو 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باعتماد رابط يمكن من خلال الاستعلام عن المعاشات فقط باستخدام الرقم القومي ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

ادخل أولا على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هذا الرابط.

حدد أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي.

انقر على ايقونة بدء الخدمة.

اكتب البيانات المطلوبة منك ثم انقر على انا لست روبوت.

انقر على ايقونة ارسال الطلب.

زيادة معاشات شهر يونيو 2024

لم يتم الاعلان الى الان عندي على معاشات شهر يونيو لعام 2024 لأنه تم صرف الزيادة بالفعل ابتداء من شهر مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة جميع المعاشات بنسبة تصل الى 15% ابتداء من شهر مارس وقام المواطنين فعلا بصرف المعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمصر، عن تأخير موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وأوضحت بأن التأخير نتيجة لمصادفة يوم الراتب بيوم إجازة رسمية وهو يوم السبت، لذلك سوف يتم ترحيل موعد الإيداع لكي يكون موافق 2 من يونيو الموافق يوم الأحد 2024، كما نبهت الوزارة بأنه لا يوجد أي تعديلات أو تأخير في مواعيد الصرف إلا في حالة ظرف طارئ وإجازات رسمية من الدولة.