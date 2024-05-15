رابط التقديم على عقود العمل في الكويت 2024 والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من الشباب في شتى أنحاء الوطن العربي رابط التقديم على عقود العمل في الكويت 2024، لتحقيق أحلامهم وطوحهم وتكوين أسرة، حيث يسعى عدد كبير من الشباب للسفر إلى الدول العربية والبحث عن فرصة عمل بمرتبات عالية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وكانت الحكومة الكويتية أعلنت عن فتح باب التسجيل في الكثير من فرص العمل في شتى التخصصات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة.

رابط التقديم على عقود عمل في الكويت 2024

يأمل عدد كبير من الشباب في الحصول على فرصة عمل بالخارج تتناسب مع المؤهلات الدراسية وتوفر لهم دخل مادي مناسب، وقد أعلنت الكويت عن توفير عدد من الوظائف لأصحاب المؤهلات والتخصصات المختلفة، وأعلنت الحكومة الكويتية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في العقود المطروحة بالكويت، وإليكم الخطوات …

زيارة موقع القوى العاملة بالكويت .

ابحث عن فرصة العمل المناسبة لك والتي تتناسب مع المؤهل الخاص بك.

ادخال البيانات المطلوبة في استمارة طلب الإقامة.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

ارفاق الصور الشخصية وصورة من جواز الس

تقديم شهادة صحية تثبت عدم أصابة المتقدم بأي أمراض مزمنة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم نسخة من جواز السفر على أن يكون ساري الصلاحية.

يجب على المتقدم أن يراجع البيانات المسجلة قبل الضغط على أيقونة ارسال .

شروط التقديم على عقد العمل بالكويت

وأعلنت الحكومة الكويتية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم على عقود العمل التي أعلنت عنها الكويت….