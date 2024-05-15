الفلوس لوحدها 9 بواكي.. بنك مصر يعلن عن الحاجة الي وظائف خالية بدون خبرة للجنسين كُــل الفروع

وظائف بنك مصر التي تم الإعلان عنها رسميا على صفحة بنك مصر الرسمية لينكد ان، والتي تم أعلن فيها عن توافر فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة، في مختلف التخصصات، بأجر مجزي وتأمينات اجتماعية وصحية، كما تم الإعلان أيضا عن الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف وعن المهام المطلوب شغلها، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف خلال هذا سطور هذا المقال.

تفاصيل وظائف بنك مصر

قيد بنك مصر التقديم في الوظائف التي قام بالإعلان عنها بعدة شروط، يجب أن تتوافر حتى يتم قبول المتقدم في وظائف بنك مصر، هذه الشروط كالآتي:

يشترط على المتقدم أن يكون مصري الجنسية، كما يشترط الإقامة الدائمة على أراضي مصر.

الحد الأقصى لسن المتقدم هو 30 سنة.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الكشف الطبي، وجميع الاختيارات التي يقررها البنك.

إتقان اللغة الإنجليزية وكذلك القدرة على التعامل مع الكمبيوتر.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أقارب بإحدى فروع البنك.

يجب أن يتوافق المؤهل الدراسي مع التخصصات المطلوبة.

أقل تقدير يتم قبوله هو تقدير عام جيد أو أعلى من ذلك.

مستندات وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن توافر مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات، وذلك من أجل توفير فرص عمل للشباب الخريجين الذين يبحثون عن عمل، وللتقديم في وظائف بنك مصر يجب تجهيز المستندات التالية وإرفاقها عند القيام بعملية التسجيل الإلكتروني، هذه المستندات هي:

شهادة الميلاد الأصلية.

6 صورة شخصية خلفية بيضاء.

شهادة التخرج بتقدير عام جيد كحد أدنى.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

تخصصات وظائف بنك مصر

إذا توافرت لديك كافة الشروط التي تم الإعلان عنها سابقا، فيصبح بامكانك التقديم في وظائف بنك مصر، للحصول على الوظيفة التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويكون التخصصات المطلوبة بالشكل التالي: