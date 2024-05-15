تردد القنوات

“مالك يا لولو” استقبل تردد قناة وناسة الحديث 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
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تعتبر قناة وناسة من القنوات المفضلة للأطفال، وتم إنشاءها منذ أعوام قليلة، لتكتسب من بعدها شهرة كبيرة للغاية، في تقديمها إلى العديد من المسلسلات والأفلام الطفولية، إضافة إلى أن القناة تتناسب مع جميع الأذواق الطفولية، الراغبين في الإستماع لكل ما هو جديد ما بين الأغاني والبرامج والأناشيد الدينية، وغيرها مما جعلها من أبرز القنوات المحببة للطفل،  ويتعلم منها كذلك العديد من القيم الدينية المتمثلة في الصلاة وأركان الإسلام، ولذا فأصبح من السهل استقبال التردد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة الجديد نايل سات

وجاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة الجديد، وفقًا للجدول التالي:-

القمر الصناعيالنايل سات
التردد11470
استقطاب القناةعمودي
معامل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6

نزل وناسة الجديد 2024 عرب سات

ولقناة وناسة، تردد أخر على العرب سات، للإستماع إلى الأغاني والأناشيد الدينية والبرامج التعليمية المميزة، وفقًا للبيانات المتمثلة في الجدول الأتي:-

القمر الصناعيالعرب سات
التردد الخاص بقناة وناسة11270
استقطاب قناة وناسة أطفالعمودي
معامل الترميز الخاص بقناة وناسة27500
معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة3/4

اضبط قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات وعرب سات

ويمكنك استقبال قناة وناسة الجديد 2024 على العرب سات والنايل سات، كما في الخطوات الأتيه:-

  • أن تتوجه لإعدادات القناة.
  • أن تقوم بالضغط على “التثبيت اليدوي”.
  • القيام بإدخال بيانات قناة وناسة.
  • الضغط مباشرة على زر “بحث”.
  • وفي النهاية ستتمكن من تنزيل القناة.
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صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
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