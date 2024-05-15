“مالك يا لولو” استقبل تردد قناة وناسة الحديث 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة من القنوات المفضلة للأطفال، وتم إنشاءها منذ أعوام قليلة، لتكتسب من بعدها شهرة كبيرة للغاية، في تقديمها إلى العديد من المسلسلات والأفلام الطفولية، إضافة إلى أن القناة تتناسب مع جميع الأذواق الطفولية، الراغبين في الإستماع لكل ما هو جديد ما بين الأغاني والبرامج والأناشيد الدينية، وغيرها مما جعلها من أبرز القنوات المحببة للطفل، ويتعلم منها كذلك العديد من القيم الدينية المتمثلة في الصلاة وأركان الإسلام، ولذا فأصبح من السهل استقبال التردد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة الجديد نايل سات

وجاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة الجديد، وفقًا للجدول التالي:-

القمر الصناعي النايل سات التردد 11470 استقطاب القناة عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

نزل وناسة الجديد 2024 عرب سات

ولقناة وناسة، تردد أخر على العرب سات، للإستماع إلى الأغاني والأناشيد الدينية والبرامج التعليمية المميزة، وفقًا للبيانات المتمثلة في الجدول الأتي:-

القمر الصناعي العرب سات التردد الخاص بقناة وناسة 11270 استقطاب قناة وناسة أطفال عمودي معامل الترميز الخاص بقناة وناسة 27500 معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة 3/4

اضبط قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات وعرب سات

ويمكنك استقبال قناة وناسة الجديد 2024 على العرب سات والنايل سات، كما في الخطوات الأتيه:-