“نينوي تعلن” موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي 2024 في العراق جميع المحافظات

يسعى كلا من أولياء الأمور والطلاب للحصول على نتائج الصف السادس بالعراق لذلك تحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي، فقد ينتظر الجميع النتائج فور الاعلان عنها خاصة بعد الانتهاء من اختبارات الشهر القادم المقررة عليهم وذلك ما أكدته وزارة التربية بعد إتحاحة الاختبارات بشكل إلكتروني في ظل توفير تلك الخدمات الخاصة بالطلاب عبر شبكة الإنترنت حتى تيسر عليهم هذا الأمر.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان بصورة رسمية عن موعد بداية الاختبارات الخاصة بالصف السادس للعام الحالي بالدور الأول، والمحدد له يوم الثامن من شهر يونيو القادم، وجاء ذلك التزامن مع ذلك تم الكشف عن جدول السادس الاعدادي، لذلك سوف نتعرف سويًا على كافة الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي، والتي جاءت على النحو الاتي:

يجيب في بداية الأمر في الانتقال إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع “وزارة التربية العراقية“.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة عن طريق كتابة البيانات اللازمة في الأماكن التي خصصت لذلك مع التأكد من رمز التحقق.

كما يجب تحديد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها وكتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

وبعد ذلك يتم كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة وفي النهاية قم بالنقر على زر “البحث”.

وسوف تظهر أمامك جميع كشوفات النتائج الخاصة بتلك المرحلة فور الانتهاء منها من قبل اللجان المهتمة بالأمر.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية بعض التصريحات حول موعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي، وسوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية: