احلى اجازة مع توم وجيري .. نزل تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات واستمتع بأحلى مغامرات القط والفار

تم الإعلان عن تحديث تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات من قبل إدارة القناة من أجل تحسين جودة المحتوى الذي يتم عرضه على القناة، وتميزت هذه القناة بعرض كافة حلقات القط والفأر الشيقة التي جذبت شريحة كبيرة من الجماهير سواء الكبار والصغار، وفي هذا السياق سوف نستعرض أحدث تردد لها من خلال السطور القادمة.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

ويكون تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات من خلال النقاط التالية:

التردد: 11345

معدل ترميز: 27500.

والاستقطاب: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 11315.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

يمكن تثبيت تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى القائمة الرئيسية في جهاز الرسيفر من خلال الريموت كنترول.

ابحث عن قائمة الإعدادات وحدد خيار التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي المناسب الذي ترغب في استقبال القناة عليه.

أدخل جميع بيانات التردد الخاصة بقناة توم وجيري، بما في ذلك التردد نفسه ومعدل الترميز واستقطاب القناة.

انقر على أيقونة البحث للبدء في البحث عن القناة.

وبعد الانتهاء من البحث، اختر أيقونة حفظ للحفاظ على القناة ضمن قائمة القنوات في الرسيفر.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي تجعلها محطة مفضلة للأطفال، وتشمل ما يلي: