“استعلم عن اسمك pdf” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم العراق عبر مظلتي
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون في العراق، وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن المستفيدين من الدفعة الأخيرة، ويتم تقديم دعم هذا البرنامج للفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع من أجل من حياة كريمة ومساعدتهم على تجاوز المحن الاقتصادية العصيبة التي يمرون بها، ولهذا يستهدف فئات مثل الأرامل والمطلقات وغيرهم، ونوضح في السطور التالية أهم التفاصيل.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
سيتم الإعلان عن قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك عن طريق منصة مظلتي، وكل ما عليك فعله للاستعلام هو اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى منصة مظلتي الرسمية.
- ثم حدد الخدمات الإلكترونية .
- بعدها اختر الرعاية الاجتماعية.
- سجل رقم الدفعة والوجبة التي تريد الاستعلام عنها.
- حدد المحافظة وبيانات المتقدمة.
- اضغط على زر استعلام.
- انتظر قليلًا حتى تظهر الكشوف وقم بتحميلها.
شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بناء على مطابقتهم لبعض الشروط والمعايير الأساسية التي تحددها وزارة العمل، حتى تتأكد من إيصال الدعم المالي للفئات التي تحتاجه، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن تكون إقامته داخل إحدى المحافظات العراق.
- لا بد أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أشخاص على الأقل حتى يتم قبول الطلب.
- أن يكون عمر السيدات ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.
- أن يكون عمر الرجال من 18 سنة إلى 60 سنة.
- أن تتوافر بها جميع الشروط والأحكام التي حددتها الدولة لتلقي دعم هذا البرنامج.
- ألا يكون لدى صاحب الطلب أي سجلات تجارية باسمه.
- يجب ألا يكون لديه أي أصول باهظة مثل العقارات.
- ألا يكون مستفيدًا من أي برنامج اجتماعي آخر تقدمه الحكومة العراقية.