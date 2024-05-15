“استعلم عن اسمك pdf” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم العراق عبر مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون في العراق، وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن المستفيدين من الدفعة الأخيرة، ويتم تقديم دعم هذا البرنامج للفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع من أجل من حياة كريمة ومساعدتهم على تجاوز المحن الاقتصادية العصيبة التي يمرون بها، ولهذا يستهدف فئات مثل الأرامل والمطلقات وغيرهم، ونوضح في السطور التالية أهم التفاصيل.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

سيتم الإعلان عن قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك عن طريق منصة مظلتي، وكل ما عليك فعله للاستعلام هو اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الرسمية.

ثم حدد الخدمات الإلكترونية .

بعدها اختر الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الدفعة والوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

حدد المحافظة وبيانات المتقدمة.

اضغط على زر استعلام.

انتظر قليلًا حتى تظهر الكشوف وقم بتحميلها.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بناء على مطابقتهم لبعض الشروط والمعايير الأساسية التي تحددها وزارة العمل، حتى تتأكد من إيصال الدعم المالي للفئات التي تحتاجه، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: