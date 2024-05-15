موقع بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ونتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي تعد من أهم المنصات التعليمية التي تقدمها الوزارة لطلاب صفوف النقل داخل جمهورية مصر العربية، حيث تساعدهم في عملية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة.

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

من خلال بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 يستطيع جميع الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية الاستعلام عن نتائجهم وذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية قم بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي.

اختر المرحلة الدراسية الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

ثم اضغط على زر الإستعلام عن نتائج الطلاب.

بعدها قم بتسجيل البيانات المطلوبة وحدد المحافظة وسجل اسم الطالب ورقم جلوسه.

سجل الرقم القومي الخاص بالطالب الموجود بشهادة الميلاد.

ثم انقر على زر البحث.

انتظر لحظات حتى تظهر النتيجة في جميع المواد.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم من خلال بوابة التعليم الاساسي وسيكون ذلك متاحًا بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات في جميع المدارس والإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، عندها يمكن للطلاب زيارة المنصة واتباع الخطوات اللازمة للاستعلام، وذلك بعد أن تقوم كل مديرية تعليمية بمراجعة الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا ورفعها على المنصة، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن ظهور نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وبصدد حديثنا عن النتائج نتعرف على توزيع درجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي: