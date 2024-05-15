لينك موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 لمعرفة نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث أنها المنصة الإلكترونية الرسمية التي يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائجهم ومتابعة آخر الأخبار الخاصة بالتعليم، ويمكن لطلاب صفوف النقل والتعليم الأساسي الوصول إلى الدرجات وذلك بعد أن تنتهي جميع اللجان المدرسية من عملية التصحيح وجمع الدرجات بجميع المواد الدراسية واعتماد النتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 لجميع طلاب النقل الشهادة الإعدادية حتى يساعدهم على استخراج وطباعة تقرير وافي عن النتيجة بالدرجات في جميع المواد وذلك بعد اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الرسمي التابعة ل وزارة التربية والتعليم المصرية .

أو بوابة التعليم الاساسي.

ثم انقر على زر الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن النتائج.

حدد الصف والفصل الدراسي.

سجل بيانات الطالب ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها.

اضغط على زر عرض النتيجة.

بعد ثوان ستظهر النتيجة في جميع المواد.

بوابة التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2024

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 حيث يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، كما يوفرها أيضًا موقع بوابة التعليم الأساسي حيث يستطيع من خلاله طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وطلاب صفوف الأول والثاني والشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم عبر هذه المنصات الرسمية، كما يمكنهم طباعة هذه النتيجة للاطلاع عليها في أي وقت.

وسيتم توفير النتائج على هذه المنصات بعد الانتهاء من أعمال تصحيح وتدقيق الدرجات حيث بدأت اللجان في عمل التصحيح بمجرد الانتهاء من الامتحانات ولهذا من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج خلال أيام قليلة وتحرص الوزارة على سير عمليات التصحيح بدقة وعدالة للحفاظ على حق كل طالب حتى يأخذ كل طالب النتيجة التي يستحقها.