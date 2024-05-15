“ظهرت الآن” نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات بالاسم أو الرقم القومي

عقب انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي وسنوات النقل في المرحلة الابتدائية نجد أن الكثير يبحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، وذلك لأن هذا العام الدراسي هام جداً في مرحلة الطلاب التعليمية، وخاصة لأنه يعتبر أول عام دراسي لهم يتم فيه أداء امتحانات وحصد الدرجات، وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالرد على كافة استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بظهور النتيجة كما قد أعلنت عن الموعد المرتقب لظهورها، وسوف نتناول بالذكر تفاصيل هذا الخبر في الأسطر القادمة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 وجميع صفوف النقل، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى المنصة الالكترونية لموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هذا الرابط .

. تسجيل الدخول إلى البوابة.

اختيار بوابة «نتائج سنوات النقل».

النقر على المراحل الدراسية الظاهرة.

اختيار المرحلة الابتدائية.

كتابة العام الدراسي المراد الاستعلام عنه.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

وأخيراً الضغط على الاستعلام.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

بداية من يوم 8 مايو 2024 بدأت امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وعقب انتهاء الاختبارات بدأت اللجان المسؤولة عن التصحيح في رصد درجات الطلاب، وتصحيح الأوراق ليتم اظهار النتيجة مباشرة عقب نهاية الامتحانات، وقد أعلنت بالفعل العديد من الإدارات التعليمية في بعض المحافظات عن نتائج الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 وتمكنوا من استخراج نتائجهم بالألوان، وأكدت الوزارة إلى أن باقي المحافظات ستعلن عن النتائج تباعاً خلال الساعات القليلة القادمة.