“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة اغتيال الوزير وطلب الصداقة جاتا التحديث الأخير || .. اسولت كارباين

هل تعلم أنه يوجد الكثير من مهمات جاتا التي يجب على اللاعب إنجازها أثناء اللعب وذلك الشيء لا يعلمه الكثير من اللاعبين على الرغم من أنه تم إطلاق لعبة جاتا منذ زمن طويل، ويجب العلم أنه إتمام تلك المهمات يساعدك في التطور داخل المباراة وتحقيق الفوز، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنفيذ مهمات جاتا

تقدم لعبة جاتا الكثير من المهمات المختلفة والتي جاء على النحو التالي:

مهمة اسولت كارباين

في تلك المهمة يقوم مايكل بسرقة سيارة اسولت من أجل استخدامها في سرقة متجر المجوهرات.

مهمة لامار دافيس

يجب العلم أنه تلك المهمة تتم من خلال مرحلتين وهم:

الامتداد الطويل وفيها يعرف كل من لامار وفرانكلين بأن صديقهم ستريتش خرج من السجن وسوف يذهبا له من أجل التخطيط إلى مهمة جديد مع البالاس ولكن سوف تنتهي تلك المهمة بحضور الشرطة وأن البالاس سوف يقوم بقتل ستريتش برصاصة في رأسه. شوب وفي تلك المهمة سوف يذهب لامار إلى فرانكلين في منزله وسوف يعطيه الكلب شوب وسوف يذهبان من أجل خطف رهينة من العصابة الأخرى، ولكن دي سوف يتعرض لحادث وسوف يصل له فرانكلين بواسطة حاسة الشم للكلب شوب.

مهمة طلب صداقة

وهي واحدة من أبرز مهمات جاتا حيث يقابل فيها مايكل صديقه ليستر ويطلب منه بأن يقوم بتفجير شبكة لايفاتفايدر وقتل مدير الشركة وذلك لأنه تسبب في انخفاض أسهم الشركة.

مهمة متجر المجوهرات

وفيها يخطط كل من مايكل وليستر بسرقة متجر المجوهرات من أجل تسديد دين مايكل، وشوف يذهبان من أجل تصوير أجهزة الإنذار ووضع الخطة.