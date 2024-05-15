الإعلان 2 سيران تذهب إلى عنتاب.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 مدبلجة على شاهد VIP وعلى قناة ستار تي في التركية و MBC4

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 مازالت عملية البحث عنها مرتفعة، ويود الكثير من الأشخاص معرفة موعد عرضها على المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية، مسلسل طائر الرفراف عمل اجتماعي رومانسي، كما أنه يناقش العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية وطرح العديد من النماذج، دور الدراما هو التوعي وطرح الحلول للكثير من المشاكل التي يتعرض لها البعض، وخاصةً بأن أغلب الشباب أصبحت أفكارهم طائشة في بداية العمر وهذا ما جعل فريد يصل لطريق سد بسبب عدم تحمله للقرارات والمسؤولية من البداية،

في الموسم الأول من المسلسل كان هناك تفاعل كبير مع الأحداث وأصبح متابعي طائر الرفراف من تركيا وشتى الدول العربية، وكان البعض يعتقد بأن الموسم الأول لا يمكن أن يكون أفضل منه، ولكن الحقيقة غير ذلك لأن الملايين من المتابعين أكدوا بأن الموسم الثاني أكثر قوة وتطور في الأحداث، اليوم نتعرف معاً على مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

تفاصيل وأحداث جديدة تكشف لأول مرة في مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70، ويزداد لهفة وتشوق الجمهور لهذه الأحداث، لذلك نود أن نخبركم بأن الموعد الرسمي لعرض الحلقة يكون بعد الغد الجمعة 17 من مايو الجاري 2024 على ستار تي في التركية في الساعة 8 مساءً، وفي 12 مساءً عبر منصة شاهد VIP ومساء السبت الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC4.

أحداث طائر الرفراف الموسم الثاني الحلقة 70

يعتبر مسلسل طائر الرفراف من أبرز المسلسلات التركية وأكثرها شهرة ونجاح، على الرغم أن هناك عدة أعمال جديدة تعرض لأول مرة وتقوم بنقلها العديد من القنوات المنصات، لكن الكثير ينجذبون ويتعلقون بمتابعة طائر الرفراف الموسم الثاني، وتشهد الحلقة 70 من مسلسل طائر الرفراف تطور كبير ومن أهم الأحداث أن سيران تشعر بالخوف وأنها في خطر وأن هناك أشخاص تريد أن تنتقم من عائلة كورهان في سيران،

وتطلب من فريد أن تعود إلى عنتاب وتستقر في العيش هناك لكن يحاول فريد أن يقنعها بعد مغادرة القصر وأن لا يستطيع العيش بدونها، لكن سيران بداخلها بركان من الحزن والغضب وخاصةً بعد أن أخبرها الطبيب أن حملها أصبح صعبا وفترة العلاج تستغرق عدة سنوات.