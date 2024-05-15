فرحة الطلبة بالنتيجة.. رابط عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق epedu.gov.iq وزارة التربية

أثارت نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، جدلاً كبيرًا في العديد من المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، خاصة مع اقتراب دخول امتحانات هذه المرحلة، ويمكنك الإطلاع على النتائج بالكشوفات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد امتحانات السادس الإعدادي في العراق 2024

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، تبدأ يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو 2024، لتستمر إلى يوم 2 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن هذه الاختبارات تبدأ بعدها مباشرة عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل أوراق الامتحانات في محافظات العراق، هذا وأنه تبدأ بعدها رصد الدرجات بكل وضوح، لكي يتعرف كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الساد الإعدادي دور أول 2024

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول في محافظات دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-