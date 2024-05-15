“نتائج الابتدائي” موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة نتائج الامتحانات

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث إنه لم يتبق سواء القليل من الوقت على الإعلان عن ظهور هذه النتائج وذلك بسبب بدا أعمال التصحيح مباشرة بعد انتهاء الاختبارات، وفي السطور التالية نوضح الرابط الرسمي الذي يساعد الطلاب في التعرف على درجاتهم كما نوضح خطوات الاستعلام.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بتوفير موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 حتى تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم التي ستكون متاحة بنظام التقديرات أو الألوان وهذا النظام تتبعه الوزارة منذ ثلاثة أعوام، حيث يشير كل لون إلى تقدير معين ونسبة النجاح بالمادة ويتكون من أربعة ألوان:

أولها اللون الأزرق الذي يشير إلى أن الطالب متفوق وحصل على نسبة تتجاوز 85 %. اللون الثاني الاخضر ويدل على أن الطالب نجح في الحصول على نسبة تتراوح من 65 % حتى 85 %. اما اللون الاصفر فيشير إلى أن الطالب حصل على نسبة تتراوح من 50 % الى 65 %. واللون الأحمر يشير الى رسوب الطالب حيث إنه يكون قد حصل على معدل أقل من 50 %.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

عن طريق موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 يستطيع كل طالب أن يتعرف على درجته في جميع المواد عن طريق هذه الخطوات البسيطة: