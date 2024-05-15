“استعلم عن نتيجتك” رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني موقع مديرية التعليم

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر موقع بوابة التعليم الاساسي، ازداد البحث عنه من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث إن طلاب هذه المرحلة على مشارف انتهاء هذه الامتحانات، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصحيح فور الانتهاء من أداء الامتحانات، وناشدت الوزارة الجميع أن عملية التصحيح ستتم بكل نزاهة وشرف، وسوف يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية الخاصة بالمدارس والمديريات التعليمية.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالرقم القومي من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وللحصول عليها يتم اتباع الخطوات التالية..

الولوج إلى مديرية التربية والتعليم الإلكترونية .

. أدخل بعد ذلك الرقم القومي الخاص بالطالب.

حدد المراحل الدراسية وهي الرابع والخامس الابتدائي.

انقر على الصف الذي ينتمي إليها الطالب.

حدد الفصل الدراسي الأول.

انقر في النهاية على الاستعلام.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني

بعد أن أوضحنا رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم، لا بد أن ننوه إلى أن وزارة التربية والتعليم سيتم تعلن عن هذه النتيجة في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، وذلك تبعا للجدول الزمني الذي حددته الوزارة في أول العام الدراسي، ومن المقرر أنها سوف تعلن عنها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كل مديرية تعليمية في كل مديرية على حدة، وهذا يضمن توزيع النتائج بشكل فعال وفوري، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول إلى النتائج دون تأخير، ومن المتوقع أن تكون النتائج مرتفعة بشكل كبير عن نتائج الأعوام السابقة وهذا يعكس مدى استيعاب الطلاب للمناهج، وأن الامتحانات تكون في مستوى الطلاب.