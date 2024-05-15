رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الترم الثاني 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الرابع والخامس الترم الثاني 2024، أنهى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس امتحانات نهاية العام الدراسي وأعلنت الوزارة عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية وأشارت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات الأخيرة المقبلة، تيسيراً على الطلاب وأولياء وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الترم الثاني 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الترم الثاني 2024، وأكدت الوزارة إلى أنها تتابع عملية تصحيح كراسات الإجابة الخاصة باالطلاب في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لتضمن أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة، وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختر المرحلة الإبتدائية.

ثم حدد الصف المراد الإستعلام عنه.

ادخل رقم جلوس الطالب .

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنه.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع والخامس الإبتدائي 2024

وكان الدكتور “رضا حجازي” قد أكد خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على متابعة الإمتحانات لكي تضمن تطبيق العدل والشفافية بين الطلاب، كما شددت الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور عدم الذهاب إلى المدارس للإستعلام عن النتيجة إلا بعد الإعلان عنها رسمياً على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص التهاني للطلبة الأوائل .