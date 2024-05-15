خطوات التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 والشروط اللازمة للحصول عليها

تم الإعلان من قبل الحكومة الجزائرية عن خطوات التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر، وذلك بعد أن طالب عدد كبير من المواطنين لمعرفة الخطوات المتبعة، حتى يتم تنفيذ تلك الخدمة، ويرغب الجميع بالحصول على البطاقة الذهبية لأنها تساعدهم في سداد المصروفات الدراسية والكثير من عمليات الدفع المختلفة، كما أنها تمتلك مميزات كثيرة يتم الاستفادة منها من خلال هيئة البريد.

خطوات امتلاك البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

من خلال معرفة خطوات التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر، سيتمكن الفرد من امتلاك البطاقة والقيام بالاستمتاع بجميع الخدمات التي تقدمها إلى حامليها، حيث تم إطلاقها من قبل الهيئة المساعدة لجميع المواطنين، حيث تمكنهم من سداد الرسوم الدراسية بكل يسر، ولهذا حتى يتم استخراج البطاقة يلزم معرفة بعض الخطوات الهامة وهي عبارة عن الآتي:

أولا يجب على الفرد القيام بتسجيل الدخول داخل موقع هيئة البريد الجزائري.

بعد ذلك عليك بالضغط على زر البطاقة الذهبية، وابدأ في تسجيل اسم الفرد مع وضع كلمة مرور.

ثم اضغط على خدمات البطاقة مع ضرورة تحديد نوعها.

تظهر لك استمارة يجب عليك تعبئتها بصورة صحيحة، مع القيام برفع الأوراق المطلوبة.

ثم قم بمراجعة البيانات المدونة، لكي تتمكن من النقر على زر تقديم الطلب.

شروط استخراج البطاقة الذهبية

من الضروري أن تتوفر بعض الشروط الخاصة باستخراج البطاقة الذهبية في الفرد الذي يرغب في امتلاكها، وتلك الشروط تم توضيحها بصورة تفصيلية من قبل هيئة البريد، حيث تمثلت في الآتي: