اعرف هسه.. رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم 2024 بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم 2024، حيث يعتبر من الأهمية بالنسبة لكل شاب أن يحصل على وظيفة ثابتة براتب منتظم لمواجهة التحديات الصعبة وتأمين مستقبله وتأسيس أسرته، وفي هذا المقال سوف نشير أيضا إلى اهم الوثائق والشروط المطلوبة للتقديم وطريقة الاستعلام عن أسماء الناجحين.

رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم

يمكنك الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، وذلك باتباع التالي:

في البداية يجب زيارة موقع وزارة التربية الرسمي.

من ثم أدخل اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

ثم انقر على “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يجب أن نقوم بمراجعة قسم “مسابقة عقود التعيينات”.

يتوجب تأمين البيانات المطلوبة في الحقل المناسب ثم اضغط على “بحث”.

سوف تظهر لك قائمة بأسماء المُقَبَلين في عُقود التعليم والتربية.

الشروط اللازمة للتقديم في تعيينات عقود التربية

يجب أن يستوفي المتقدم بعض الشروط للتقديم في تعيينات عقود التربية والتعليم بالعراق، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون لديه معرفة واسعة وقدرة على التفاعل مع الطلاب بفعالية.

أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بها.

يجب أن يكون المتقدم حاصلً على شهادة تخرج من جامعة معترف بها.

يجب على المتقدم اجتياز جميع الامتحانات التحريرية والشفهية.

تقديم كافة الوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تعيينات عقود التربية

بعد الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم بالعراق لعام 2024 يتوجب على الناجحين التوجه الى وزارة التربية العراقية وتقديم كافة المستمسكات المطلوبة للتقديم، والتي تتمثل فيما يلي: