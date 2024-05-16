“طــالــع اسـمــك ونــزلــه هسّـــه pdf“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq

يتساءل الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك لأنه اقترب ميعاد صرف الوجبة الأخيرة، وبرنامج الرعاية الاجتماعية هو عبارة عن دعم شهري يتم منحه للأسر محدودة الدخل وذلك من مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم حيث أن الحكومة تسعى دوما نحو توفير مستوى اقتصادي أفضل لدى مواطنيها، وهذا ما سوف ننقله لكم اليوم من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا كنت ممن مستفيدي الرعاية الاجتماعية يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة:

أولا قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية. ثانيا قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. ثالثا من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالتوجه إلى خيار أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية. رابعا سوف يظهر لك نموذج بيانات ويجب عليك تدوين البيانات المطلوبة. خامسا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر ملف pdf يضم أسماء المقبولين قم بتحميله والبحث عن اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

في حالة إذا كنت من الفئات محدودة الدخل وتريد التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي: