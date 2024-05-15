“ايش تشتري لولو من المول” تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2204 على القمر النايل سات

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة، وأصبحت هي الرائدة في عالم الأطفال ما بين تقديم المسلسلات والأفلام المميزة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يبحث عنها الكثير من الأطفال، ويمكنك التعرف على التردد الخاص بالقناة بالأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات

ولكي تتمكن من مشاهدة العديد من المسلسلات والأفلام الطفولية والكرتونية المميزة، والأغاني الشيقة التي يتم إذاعتها على القناة بجودة عالية وصورة واضحة، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

كذلك فإن التردد الخاص بقناة وناسة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

معامل الترميز قناة وناسة فهو 27500.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ فهو متمثل في 5/6.

استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات

ولقناة وناسة تردد جديد وأكثر ملائمة على القمر الصناعي العرب سات، بما يمكنك مشاهدة الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية، وكذلك البرامج التعليمية والتنموية التي يبحث عنها أولياء الأمور، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي قناة وناسة الجديد هو عرب سات.

التردد هو 11279.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز هو 27500.

ضبط قناة وناسة على النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات لكي يتم تنزيل قناة وناسة الجديد، وفقًا لما يلي:-