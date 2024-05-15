لا تكوني شقية.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايات سات وعرب سات محتوى مميز للأطفال طوال 24 ساعة

تردد قناة طيور الجنة 2024، تعتبر قناة طيور الجنة هي رمز النجاح والتميز وهي نجمة ساطعة على الساحة الفضائية بين مختلف القنوات، ومنذ بداية الإعلان عن البث التجريبي لها وهي في نجاح متواصل، تسعى قناة طيور القناة لتقديم أفضل محتوى مخصص للأطفال، وتستهدف القناة فئة عمرية مختلفة من بداية العامة وحتى 10 سنوات، وتسلط القناة الضوء على العديد من الأمور التي يحتاج الطفل أن يجدها ويتعلمها بشكل بسيط،

طيور الجنة قناة ذات شهرة وشعبية واسعة يتابعها الملايين من الأطفال من جميع الدول العربية، حيث تعمل قناة طيور القناة بجودة عالية HD، وتمتلك القناة إمكانيات عالية لذلك اشارتها قوية وسوف يتم تنزيلها على الجهاز من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وخلال التقرير التالي تجدون تردد قناة طيور الجنة 2024.

تردد قناة طيور الجنة 2024

فور التعرف على رموز التردد الصحيح بإمكانكم ضبط القناة لكي يستمتع الأطفال بوقتهم أمامها ويأتي التردد على النحو التالي:.

التردد 11399.

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

تبث قناة طيور الجنة بالخطوات على نايل سات

يفضل الكثير من الأطفال متابعة القنوات التي تعرض محتوى متنوع بين أفلام كرتونية وبرامج وأناشيد تعليمية رسوم متحركة، وكل هذا متوفر في القناة العربية الشهير طيور الجنة الذي قام بتأسيسها رجل الأعمال الشهير خالد مقداد، وهناك بعض الخطوات البسيطة لتنزيل قناة طيور الجنة على الجهاز بشكل يدوي لذا تعرفوا معنا

أولاً يرجى من سيادتكم تشغيل الجهاز وهناك زر في الريموت مخصص بالاعدادات. ثم حدد القمر الصناعي. انقر على كلمة ضبط الإشارة يدوي. قم بوضع رموز التردد. معدل استقطاب الموجة. ثم الضغط على ok. ثم انتظر لتنزيل القناة. والضغط تشغيل وتجد طيور الجنة متوفرة في القائمة الخاص بك.

تردد قناة طيور على عرب سات