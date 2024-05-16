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“أكواد جاتا GTA 5“ كود جراند ثفت أوتو 5 للتخلص من الشرطة والعضلات والأسلحة جاتا التحديث الأخير || .. الطائرة البهلوانية
جراند ثفت أوتو 5
من أكثر الأشياء التي يبحث عنها اللاعبين هي أكواد جاتا والتي تساعد اللاعب في الحصول على الكثير من الذخيرة والأسلحة والمعدات الغير منتهية، كما أنه عند استخدام تلك الأكواد تساعدك في اجتياز المراحل الصعبة داخل اللعبة ويمكنك من خلالها أيضا الهروب من الشرطة، كما أنها ترقى من مستوى اللاعب داخل اللعبة، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق لعبة جاتا لأول مرة منذ 18 عام إلا أنها مازالت لها شهبية كبيرة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
أكواد جاتا
يوجد العديد من أكواد جاتا التي يمكنك استخدامها أثناء اللعب من أجل الحصول على امتيازات مختلفة وهي:
- تقوم برفع مستوى الشرطة إلى ست نجوم LJSPQK
- تعمل على رفع مستوى الشرطة إلى نجمتين OSRBLHH
- يمكنك من خلالها التخلص من جميع نجوم الشرطة وجعلها صفر ASNAEB
- تساعدك في أن تقوم الشرطة بعدم مطاردة اللاعب AEZAKMI
- تجعل الشرطة في كل مكان ASBHGRB
- تمنحك صحة دائمة BAGUVIX
- تجعل شخصية اللاعب سمينة BTCDBCB
- تجعل اللاعب لا يجوع أبدا AEDUWNV
- تقوم بتغيير ملابس اللاعب ويرتدي ملابس سباحة CIKGCGX
- تساعد اللاعب في الحصول على سترة طائرة YECGAA
- تمنح اللاعب عضلات JYSDSOD
- تجعل اللاعب نحيف KVGYZQK
- تمنح اللاعب أسلحة من الفئة الأولى LXGIWYL
- تعطي اللاعب أسلحة من الفئة الثانية KJKSZPJ
- توفر للاعب أسلحة من الفئة الثالثة UZUMYMW
كلمات سر جراند ثيفت أوتو
سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من أكواد جاتا المهمة:
- تجعل الجو حار جدا AFZLLQLL
- تحول الطقس إلى ممطر AUIFRVQS
- تجعل الطقس مليء بالرعد MGHXYRM
- تمنحك قفزة خارقة LFGMHAL
- تعمل على بطئ الوقت LIYOAAY
- تقوم بتسريع الوقت PPGWJHT