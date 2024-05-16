“أكواد جاتا GTA 5“ كود جراند ثفت أوتو 5 للتخلص من الشرطة والعضلات والأسلحة جاتا التحديث الأخير || .. الطائرة البهلوانية

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها اللاعبين هي أكواد جاتا والتي تساعد اللاعب في الحصول على الكثير من الذخيرة والأسلحة والمعدات الغير منتهية، كما أنه عند استخدام تلك الأكواد تساعدك في اجتياز المراحل الصعبة داخل اللعبة ويمكنك من خلالها أيضا الهروب من الشرطة، كما أنها ترقى من مستوى اللاعب داخل اللعبة، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق لعبة جاتا لأول مرة منذ 18 عام إلا أنها مازالت لها شهبية كبيرة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أكواد جاتا

يوجد العديد من أكواد جاتا التي يمكنك استخدامها أثناء اللعب من أجل الحصول على امتيازات مختلفة وهي:

تقوم برفع مستوى الشرطة إلى ست نجوم LJSPQK

تعمل على رفع مستوى الشرطة إلى نجمتين OSRBLHH

يمكنك من خلالها التخلص من جميع نجوم الشرطة وجعلها صفر ASNAEB

تساعدك في أن تقوم الشرطة بعدم مطاردة اللاعب AEZAKMI

تجعل الشرطة في كل مكان ASBHGRB

تمنحك صحة دائمة BAGUVIX

تجعل شخصية اللاعب سمينة BTCDBCB

تجعل اللاعب لا يجوع أبدا AEDUWNV

تقوم بتغيير ملابس اللاعب ويرتدي ملابس سباحة CIKGCGX

تساعد اللاعب في الحصول على سترة طائرة YECGAA

تمنح اللاعب عضلات JYSDSOD

تجعل اللاعب نحيف KVGYZQK

تمنح اللاعب أسلحة من الفئة الأولى LXGIWYL

تعطي اللاعب أسلحة من الفئة الثانية KJKSZPJ

توفر للاعب أسلحة من الفئة الثالثة UZUMYMW

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سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من أكواد جاتا المهمة: