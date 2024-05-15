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رابط تقديم منحة البطالة لجميع المتعثرين والمحتاجين في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة
تعد منحة البطالة من أهم المنح المالية التي تم إطلاقها في دولة الجزائر، لتشمل العديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وراغبي الحصول على الدعم الشهري، المقدم من قبل وكالة التشغيل الجزائرية، ويمكن الحصول على هذه المنحة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.
شرط منحة البطالة الجزائر 2024
تتمثل أبرز شروط التقديم في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة الجزائرية، وفقًا للأتي:-
- أن يكون الشخص جزائري الجنسية.
- كذلك يجب أن يكون مقيم في دولة الجزائر.
- أن يتراوح عمر المتقدم من 19 إلى 40 عامًا.
- كذلك يجب ألا يكون موظفًا في إحدى القطاعين الحكومية أو الخاصة.
- ألا يكون لديه أي سجلات تجارية تمنعه من الحصول منحة البطالة.
- إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.
- الموافقة على الأحكام والمعايير المفروضة من قبل حكومة الجزائر.
كيفية التقديم على منحة البطالة 2024 الجزائر
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على منحة البطالة في ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما نص على النحو التالي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.
- اختيار خدمة “منحة البطالة بالجزائر”.
- ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بمعنية طلب الحصول على المنحة.
- إرفاق الوثائق المعنية بطلب الحصول على المنحة.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”، أو “تأكيد”.