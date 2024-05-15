هتصرف 1000 جنيه قبل العيد … رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد من أهم المساعدات التي أعلمنت عنها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من المواطنين الذي تأثر دخلهم بقرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط اللازمة …

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنيه،مساعدة للعاطلين عن العمل وعمال اليومية ، وأكدت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه التسجيل للحصول على المنحة المقدمة من الحكومة المصرية ، وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف .

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية بموعد ومكان صرف المنحة.

ما هي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عنه عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ، والتي جاءت كالتالي: