“شفرات GTA 5“ جميع شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas التحديث الأخير ||.. السيدات تلاحقك وطيران السفن

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شفرات جاتا والتي تساعد اللاعب في اجتياز المهام المطلوبة منه داخل اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا واحد من أقدم الألعاب الإلكترونية والتي شهدت الكثير من التطورات والتحديثات حتى تظهر بما هي عليه الآن ونجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنه يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار، تدور فكرة اللعبة حول أن تقوم العصابة بالكثير من العمليات الإجرامية المختلفة.

شفرات جاتا

سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من شفرات جاتا التي قد تساعدك أثناء اللعب:

تجعلك تتحرك بشكل سريع SPEEDITUP

توفر لك مجموعة من الذخيرة الغير منتهية FULLCLIP

تمنحك قفزة خارقة KANGAROO

توفر لك النفاثة المندفعة ROCKETMAN

تعطيك وضع الأدرينالين ANOSEONGLASS

يمكنك استخدامها في إصلاح السيارة HESOYAM

طيران السفن AFSNMSMW

تمنحك الجسم البدين BTCDBCB

تمنحك الجسم العضلي BUFFMEUP

تجعلك قاتل محترف PROFESSIONALKILLER

تجعلك تتحرك ببطئ SLOWITDOWN

تمنحك صحة غير منتهية BAGUVIX

وضع الانتحار GOODBYECRUELWORLD

نمط النينجا NINJATOWN

عند استخدامها تفجر جميع السيارات CPKTNWT

تجعل السيدات تلاحقك BEKKNQV

تقوم بتحويل الملابس YECGAA

تجعل الشرطة تقوم بملاحقتك بست نجوم LJSPQK

تجعلك نحيف KVGYZQK

تمنحك عضلات JYSDSOD

توفر لك الدرع الأبيض والأحمر HESOYAM

تغير الوقت إلى ليلي XJVSNAJ

مميزات استخدام شفرات جاتا

عند استخدام شفرات جاتا تحصل على العديد من المميزات ومنها: