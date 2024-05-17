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“شفرات GTA 5“ جميع شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas التحديث الأخير ||.. السيدات تلاحقك وطيران السفن
شفرات جاتا
سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شفرات جاتا والتي تساعد اللاعب في اجتياز المهام المطلوبة منه داخل اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا واحد من أقدم الألعاب الإلكترونية والتي شهدت الكثير من التطورات والتحديثات حتى تظهر بما هي عليه الآن ونجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنه يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار، تدور فكرة اللعبة حول أن تقوم العصابة بالكثير من العمليات الإجرامية المختلفة.
شفرات جاتا
سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من شفرات جاتا التي قد تساعدك أثناء اللعب:
- تجعلك تتحرك بشكل سريع SPEEDITUP
- توفر لك مجموعة من الذخيرة الغير منتهية FULLCLIP
- تمنحك قفزة خارقة KANGAROO
- توفر لك النفاثة المندفعة ROCKETMAN
- تعطيك وضع الأدرينالين ANOSEONGLASS
- يمكنك استخدامها في إصلاح السيارة HESOYAM
- طيران السفن AFSNMSMW
- تمنحك الجسم البدين BTCDBCB
- تمنحك الجسم العضلي BUFFMEUP
- تجعلك قاتل محترف PROFESSIONALKILLER
- تجعلك تتحرك ببطئ SLOWITDOWN
- تمنحك صحة غير منتهية BAGUVIX
- وضع الانتحار GOODBYECRUELWORLD
- نمط النينجا NINJATOWN
- عند استخدامها تفجر جميع السيارات CPKTNWT
- تجعل السيدات تلاحقك BEKKNQV
- تقوم بتحويل الملابس YECGAA
- تجعل الشرطة تقوم بملاحقتك بست نجوم LJSPQK
- تجعلك نحيف KVGYZQK
- تمنحك عضلات JYSDSOD
- توفر لك الدرع الأبيض والأحمر HESOYAM
- تغير الوقت إلى ليلي XJVSNAJ
مميزات استخدام شفرات جاتا
عند استخدام شفرات جاتا تحصل على العديد من المميزات ومنها:
- تساعد اللاعب في اجتياز الجولات الصعبة.
- يمكنك من خلالها الحصول على مجموعة من الأسلحة الفائقة.
- توفر لك تجربة ممتعة أثناء اللعب.