وزارة المالية توضح.. استعلام رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف دينار عراقي

كشفت وزارة المالية، عن رواتب المتقاعدين في العراق، بعد إضافة الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حيث إن هذه الزيادة تم دمجها ضمن الراتب الأساسي، لكي يحصل عليه جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بما تُساهم هذه الزيادة في توفير حياة كريمة وملائمة لكافة الأشخاص المتقدمة، كما يمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بمحافظات العراق، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وتتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد أو المشترك في هيئة التقاعد.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط اشتراك هيئة التقاعد الوطنية العراقية

وعن الشروط التي يُرجى الإلتزام بها لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل محافظات دولة العراق، كما يأتي:-