البرومو الرسمي ح 160.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 على قناة الفجر وعبر موقع قصة عشق مترجم حصري

بعد أن قامت القناة الرسمي بنشر البرومو التشويقي الريمي من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 قام الملايين من المتابعين بالبحث عن موعد نزل الحلقة، ويبحث بعض الأشخاص الذين لديهم شوف في متابعة المسلسل لأول مرة أن يتعرفون على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة، كل دقيقة مع اقتراب طرح الحلقة 160 ترتفع مؤشرات البحث عن مسلسل قيامة عثمان لأنه واحد من أنجح المسلسلات التركية،

وفي فترة قصيرة استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يجذب انتباه الملايين من الأشخاص، مما يزداد أسرارهم على متابعة جميع الحلقات ولن يشغلهم أن المسلسل يعرض مرة واحدة في الأسبوع لأن مدة الحلقة تصل حتى ساعتين ونصف وهذا ما يجعلهم يستمتعون بالأحداث، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على المزيد من أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

نوضح لكم نبذه مختصرة وسريعة حول الإطار الذي يدور حوله مسلسل قيامة عثمان، حيث تدور الأحداث حول مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل ثالث أبناء أرطغرل، حيث تولى حكم الدولة لسنوات طويلة، واستمرت الدولة في حالة صمود لأكثر من 600 ألف سنة، وتولى الخلافة بعد المؤسس عثمان الابن علاء الدين سنة 1331 ميلادياً،

حيث اختار أرطغرل عثمان من بين أشقائه لأنه أكثر شجاعة وحكمة وكان بداية تولي عثمان للحكم بعد وفاة والده في القرن 13، وشهدت الحلقات السابقة أحداث مثيرة للأهمية ومشوقة للغاية والحلقات القادمة يخوض عثمان بن أرطغرل فتوحات كثيرة وأبرزها دخول بورصة وضمها للدولة العثمانية بعض القضاء على الكاي.

موعد العرض الرسمي للمؤسس عثمان ح160

صنعت الدولة العثمانية انجازات كثيرة ولذلك قامت صناعة الدراما التركية بطرح هذا العمل المميز قيامة عثمان، وقامت بطرح 5 مواسم، وحقق المسلسل شهرة واسعة وإيرادات بالملايين، وسوف يعرض المسلسل اليوم الاربعاء 15 من مايو 2024 وفي غضون ساعات قليلة عبر قناة اي تي في التركية والعرض في الساعة 9 مساء، وغداً الخميس 16 من مايو 2024 يعرض المسلسل على موقع قصة عشق و الفجر الجزائرية وموقع فيديو لاروزا مترجم باللغة العربية.