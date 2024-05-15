تعود للتغريد.. احدث تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بجودة عالية

يبحث الكثير من الإباء عن تردد قناة طيور الجنة للأطفال، حيث تعتبر القناة شديدة الشعبية ولها نسبة مشاهدة عالية لما تعرضه من مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال ويفضلونها، وتتميز بمحتوى تعليمي وترفيهي وثقافي يجذب كل الأمهات الباحثات عن محتوى آمن يتناسب مع عادات المجتمع، وفي هذه المقالة سنوضح لكم تردد القناة وكيفية تثبيتها.

تردد قناة طيور الجنة

نوفر لكم اليوم أحدث تردد قناة طيور الجنة للأطفال، للاستماع بالقناة يرجى استخدام المعلومات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11258

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد:11396

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

لكي تتمكن من تثبيت قناة طيور الجنة يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

قم باستخدام جهاز الريموت الخاص بك.

من ثم النقر على زر اعدادات القناة.

ثم تدوين كل المعلومات المذكورة أعلاه مثل التردد والقطبية ومعدل الرمز ومعامل تصحيح الأخطاء.

يرجى التحقق من دقة جميع البيانات المُدخلة.

أخيراً قم بالنقر على أيقونة بحث.

ستجد القناة ضمن القنوات المتاحة على الجهاز.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدد من المميزات، مثل:

قناة تُخصص لعرض الأغاني والأناشيد والمسابقات وبرامج ترفيهية للأطفال.

تقدم محتوي تعليمي مفيد وممتع للأطفال.

المحتوي مسلي ويجذب انتباه الأطفال.

المحتوي يساعد علي تنمية مهارات الأطفال.

الأناشيد والأغاني يتم تقديمها بلغة سهلة وبسيطة ليتمكن الجمهور من فهمها بسهولة وبدون شعور بالملل.

المحتوي يحترم قيم وأخلاق وثقافة المجتمع.

يقدم محتوى متنوع يناسب جميع اهتمامات الأطفال.

أفضل أغاني قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجميلة للأطفال، من خلال عائلة مقدام، بهدف تعزيز القيم التعليمية والسلوكيات الإيجابية بطريقة مشوقة ومحفزة، حيث تحتوي هذه الأغاني أيضًا على رسائل تشجيعية للأطفال على الاستفادة من المعرفة وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وتتميز القناة بأغانيها الترفيهية التي تثري حياة الأطفال بالحركة والفرح، إن قناة طيور الجنة تحظى بمكانة خاصة في قلوب الأطفال وتعتبر واحدة من أكثر القنوات شعبية بينهم، ومن بين أشهر أغانيها يمكن ذكر: