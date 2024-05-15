“طــالــع نتيجتــك هسّـــه epedu.gov.iq“ نتائج السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق وزارة التربية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج السادس الابتدائي 2024 وهي من المراحل التعليمية المهمة وذلك لأن بعدها ينتقل الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم ويوجد مجموعة من المواقع الأخرى التي قامت باعتمادها وذلك من أجل الحد من الضغط على الموقع وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن الآن لجميع طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. ثم بعد ذلك يرجى التوجه إلى خيار نتائجنا. قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. بعد ذلك يتطلب منك إدخال المرحلة الدراسية والصف الدراسي. قم بإدخال البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر بحث وانتظر ثواني وسوف تظهر النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي من خلال منصة نتائجنا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نتائجنا. ثم في الخطوة التالية يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بإدخال المحافظة والمرحلة الدراسية. أخيرا اضغط على زر عرض وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

صرحت الجهات المسؤولة أن جميع الأسئلة الامتحانية سوف تكون من المقررات الدراسية لذلك يجب على جميع التلاميذ مذاكرة المقررات بالإضافة إلى حل النماذج الوزارية للأعوام السابقة.