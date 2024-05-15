واتساب يُعلن ميزة جديدة لهواتف الأيفون والأندرويد.. وضع “شديد السواد” هيذهل المستخدمين

قامت بشركة ميتا العالمية، بإطلاق ميزة جديدة لتطبيق واتساب، التي تهدف إلى تحسين المظهر الخاص بالتطبيق، فضلاً عن إمكانية سهولة التصفح عند القيام بإضافة وضع “ِشديد السواد”، لتؤكد ميتا أنه على مدار الأعوام الماضية، ركزت على إدخال العديد من الوظائف والتحديثات المختلفة إلى التطبيق، التي أخذت شهرة كبيرة، لتحسين تصميمه، مما تم تقديم مجموعة مميزة من الألوان الجديدة التي تركز عل درجات أعمق من الألوان.

وضع خاصية “شديد السواد” في تطبيق واتساب

وأوضح موقع “تك كرانش”، أن وضع “شديد السواد” يعمل على تقليل إجهاد العين عند حالات انخفاض الإضاءة، ويعد هو الخيار الأمثل للكثير من المستخدمين، بالإضافة إلى أن الخاصية نفسها تعمل على تسهيل قراءة الرسائل، مما تم إضافة زر تصفح أولى لهواتف الأندرويد، لكي يعثر المستخدم عن كل ما يبحث عنه في التطبيق ذاته بسهولة، كما تم إتاحة شريط التصفح الخاص بالمستخدم لمشاهدة الكثير من المحادثات والتحديثات والمجموعات وكذلك المكالمات.

تحديثات واتساب الجديد لهواتف الأندرويد

وضمن التحديثات التي أجريت على تطبيق واتساب، فإنه يسهل على مستخدمي الأندرويد، ليتم إرسال الصور والملفات وغيرها من المرفقات الجديدة، ليكون بديلاً عن ملء الشاشة، مما تظهر للمستخدم مربع قابل للتوسيع يسمح لهم برؤية العديد من الخيارات المتاحة، وسهولة إرسال الملفات والوسائط والعمل على استطلاعات الرأي العام، وغيرها من المميزات والتحديثات الأخرى التي يبحث عنها المستخدمين.