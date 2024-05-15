“هُنـــا بـزيـادة 100.000 ديـنار فـوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تزف خبر سار عن “سلم الرواتب للمتقاعدين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

سوف نوضح لكم في السطور القادمة سلم رواتب المتقاعدين في العراق والذي من المقرر أن يشهد زيادة بقيمة مالية تصل حتى 100 ألف دينار وذلك ما صرحت عنه الجهات المسؤولة والهدف من تلك الزيادة هو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على الالتزامات الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن تلك الزيادة تشمل الأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

صرحت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق والذي جاء على النحو التالي:

الأشخاص الذين كانوا يحصلون على راتب قدره 550.000 دينار بعد الزيادة سوف يكون 650 ألف دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم قبل الزيادة 700.000 دينار بعد الزيادة سوف يتقاضوا راتب قدره 800.000 دينار.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم 900.000 دينار بعد الزيادة سوف يحصلوا على راتب قدره مليون دينار.

يجب العلم أن تلك الزيادة لا تشمل الذين يتقاضوا راتب أكثر من مليون دينار وذلك ما أوضحته الجهات المعنية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يمكنك الآن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية. الخطوة الثانية من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة اضغط على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. الخطوة الثالثة يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بتدوينها. أخيرا بمجرد أن تقوم بالنقر على زر استعلام سوف يظهر الراتب الجديد الخاص بك.

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