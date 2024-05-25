“940.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة عن “رواتب الموظفين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي سلم الرواتب الجديد 2024 وبالتحديد بعد أن أعلنت الجهات المسؤولة عن وجود زيادة في رواتب الموظفين هذا الشهر والسبب وراء تلك الزيادة هي مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة اقتصادية أفضل، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن زيادة الرواتب.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظغين

وفقا لما صرحت عنه اللجنة النيابية أنه من المقرر زيادة رواتب الموظفين، كما أوضحت أن الزيادة سوف تختلف من شخص لآخر وذلك باختلاف الدرجة الوظيفية التي يعمل بها والمؤهل العلمي الحاصل عليه الموظف، و جاء سلم رواتب الموظفين الجديد كالتالي:

سوف يحصل موظف الدرجة العاشرة على راتب قدره 650.000 دينار.

بينما العاملين في الدرجة التاسعة سوف يتقاضوا راتب قدره 727.500 ألف دينار.

سوف يحصل موظفي الدرجة الثامنة على راتب قدره 819.000 دينار.

بينما العاملين في الدرجة السابعة سوف يتقاضوا راتب قدره 942.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة يرجى اتباع التعليمات الآتية: