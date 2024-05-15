تكنولوجيا
“مــووود flying jetpack“ تنزيل تحديث ببجي 3.2 pubg mobile أحدث إصدار لهواتف الآيفون والأندرويد || .. وضع الآليون Update PUBG MOBILE 3.2
تحديث ببجي 3.2 pubg mobile
يمكنك الآن تثبيت تحديث ببجي 3.2 pubg mobile والاستمتاع بالمميزات الإضافات التي يقدمها، والجدير بالذكر أن هذا التحديث قام بتوفير عدد من الأسلحة الجديدة والفائقة التي تساعد اللاعب على الفوز، كما أنه عمل على حل المشاكل التي كانت تواجه اللاعبين أثناء اللعب، إذا كنت ترغب في الحصول على التحديث الجديد يجب توافر مساحة كافية لديك، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور القادمة.
تحديث ببجي 3.2 pubg mobile
يجب العلم أن تحديث ببجي 3.2 pubg mobile قام بحل مشكلة الانقطاع التي كانت تحدث أثناء اللعب كما أنه أصبح يوجد سرعة في الاستجابة عند اللعب، كما أن إدارة اللعبة أيضا قامت بتحسين جودة الرسومات داخل اللعبة لتكون أكثر واقعية، لتحميل التحديث الجديد يرجى اتباع التعليمات الآتية:
- في مبتدأ الأمر يجب عليك فتح الصفحة الخاصة باللعبة من خلال متجر التطبيقات المثبت على هاتفك.
- بعد ذلك انقر على زر التحديث وانتظر قليلا.
- بمجرد أن تتم عملية التحديث قم بفتح اللعبة وسوف تجدها محدثة بالفعل.
اضافات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile
يقدم تحديث ببجي 3.2 العديد من الإضافات والتي جاءت على النحو التالي:
- تم إضافة سيارة جديدة اسمها levitron والتي يمكنها التحول لتكون ذات سرعة عالية مقاومة للصدمات أو بين
- سيارة متعددة الاستخدام، كما أنها تمتلك ذراع مغناطيسي للتحكم في البيئة.
- الجدير بالذكر أنه تم إضافة وضع جديد يسمى موضوع.
- يشمل أيضا هذا التحديث جهاز الكائنات المتنافسة والذي يمكن اللاعب من ابتكار كائن يشبه استيلاء العلم.
- يوجد وضع self aed والذي يسمح للاعب أن يقوم بإنعاش نفسه ولكن لمرة واحدة.
- وضع flying jetpack وذلك الوضع يسمح للاعب بالتحليق حتى يتم استنزاف الطاقة ويتم شحنها مرة أخرى عند الهبوط.