أجمل الأغاني وأروع الأناشيد.. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 لمشاهدةكل ما تقدمه القناة

قناة طيور الجنة هي أبرز القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز، ما بين البرامج الهادفة والأفلام الكرتونية المميزة، وغيرها مما يرغب في الإستماع إليها شريحة كبيرة من المتابعين في مختلف الدول العربية، لتقوم بالتوعية المستمرة ومعرفة الأطفال بأسس الدين المتمثلة في الصلاة والصوم وغيرها من الأمور التي يستوجب التعرف عليها، عبر التردد الخاص بالقناة، التي نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

هناك بعض المعلومات الخاصة بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد، لكي تتمكن من مشاهدة الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، وغيرها من المحتوى الهادف التي تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة بيبي فهو النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو متمثل في 11258.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة بيبي يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

استقبل قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

وللقناة تردد أخر على العرب سات، حتى يسهل على جميع المتابعين والمشاهدة من الإستمتاع ومشاهدة كل ما تقدمه القناة بدون توقف، وفقًا للبيانات التي نصت على الأتي:-