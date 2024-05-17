أعلنت قناة وناسة للأطفال عن تردد قناة وناسة كيدز Wannasah TV على النايل سات وعرب سات على الموقع الرسمي لها منذ فترة وجيزة، وذلك لضمان متابعة الأطفال لهذه القناة الممتعة، والتي تتضمن عددا من البرامج الترفيهية والمسلية بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تناسب كافة الأعمار، والتي تبث برامجها للأطفال مجانا بدون أي رسوم اشتراك، وفي هذا المقال سنوضح كيفية ضبط التردد الجديد لهذه القناة.

تردد قناة وناسة كيدز

أوضحت قناة وناسة للأطفال في إعلان رسمي لها على الموقع الخاص بها عن تردد قناة وناسة كيدز Wannasah TV على النايل سات وعرب سات، والذي يجب على الآباء ضبطه من أجل متابعة لأطفالهن للقناة على التردد الجديد، والاستفادة من البرامج المقدمة بها التي تتناسب مع كل الأعمار، حيث تتضمن إحداثيات التردد الجديد للقناة على النايل سات ما يلي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

بينما يمكن الحصول على تردد قناة وناسة كيدز Wannasah TV على عرب سات من خلال الإحداثيات التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز

تتمثل الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة وناسة كيدز Wannasah TV على النايل سات وعرب سات ما يلي: