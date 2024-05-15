موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تعتبر مباراة الاتحاد والخليج مهل اهتمام الكثير من عشاق المستديرة ومتابعي فعاليات دوري روشن السعودي، حيث يواجه فريق الاتحاد فريق الخليج يوم الخميس 16 مايو الحالي في استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي لعام 2024، ويسعى الاتحاد إلى الانتصار وإرضاء جماهيره بعد موسم مخيب للآمال، وفشل في جميع المسابقات، وفي هذا المقال، سوف نقدم لكم مواعيد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

يبحث متابعي دوري روشن السعودي عن موعد مباراة الاتحاد والخليج، حيث سيقام اللقاء يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، واليكم أوقات نقل المباراة كما يلي:

بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9.00 مساء.

بتوقيت مصر مصر والعراق والكويت وقطر واليمن وسوريا في تمام الساعة 9.00 مساء.

ليبيا والسودان في تمام الساعة 8.00 مساء.

إيطاليا وألمانيا في تمام الساعة 8.00 مساء.

بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة 10.00 مساء.

تونس والمغرب والجزائر في تمام الساعة 7.00 مساء

بتوقيت تركيا في تمام الساعة 10.00 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج



تبث شبكة قنوات SSC الرياضية مباراة الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 16 مايو 2024، وستبث القناة المباراة بجودة عالية على قناة SSC Sport 1 وستكون متاحة للمشاهدين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخليج



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إمكانية حجز تذاكر مباراة الخليج والاتحاد عبر الإنترنت لحضور المباراة بين الفريقين التي سوف تقام يوم الخميس المقبل 16 مايو 2024، ويمكن القيام بالحجز عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة موقع لوكيت لحجز التذاكر.

من ثم اختيار مباراة الاتحاد والخليج.

يجب الاطلاع على تفاصيل المباراة.

يتعين الاطلاع على الشروط والأحكام.

الضغط على زر احجز الآن.

ادخال رقم الجوال لإرسال رمز التأكيد.

اختيار فئة التذكرة.

وأخيرا اكمال عملية الدفع.

التشكيل التوقع لفريق الاتحاد

من المتوقع أن يكون التشكيل الرسمي لنادي الاتحاد في مباراته ضد الخليج في الجولة 32 من الدوري السعودي كالتالي: