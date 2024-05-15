التقدير بالألوان… نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024، ليل ونهار لن ينشغل الطلاب بأي شئ سوى معرفة النتيجة والوصول إليها في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر نتيجة الفصل الدراسي الثاني هي النقطة الفاصلة للانتقال لصف دراسي جديد، لقد واجه الطلاب على مدار السنوات الماضية تغييرات كثيرة في المنظومة التعليمية وتغيير بعض الأجزاء من المنهج، وخاصةً طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي،

انطلقت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 من مايو الجاري في اللغة العربية والإملاء والخط العربي، واستمرت فترة الامتحانات حتى يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024 وادى هذا اليوم الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية، ولن يمر على انتهاء الامتحانات سوى يومين فقط ولكن نود أن ننشر لحضراتكم الموعد المتوقع لاعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

تظهر نتائج الطلاب عبارة عن تقييم مستوى الطالب ودرجة نجاحه حسب اللون، وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة، وحالة حصول الطالب على تقدير باللون الأزرق أن الطالب يصل مجموعة من 85 وحتى 100% وأنه فاق التوقعات، وحالة حصول الطالب على اللون الأخضر يكون التقدير ما بين 65% وحتى 85% يكون اكتسب المهارات، والتقدير باللون الأصفر يكون يحتاج للدعم، واللون الأحمر لم يكتسب المهارات ولما يتجاوز المجموع 50%، وحسب بعض المصادر التعليمية أن نتائج الصف الخامس الابتدائي سوف تظهر خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن نتائج سنة خامسة ابتدائي 2024

بخطوات بسيطة من خلال فتح المتصفح والدخول عبر الانترنت والتوجه بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي يحصل الطلاب على النتائج، وهذا يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب وللبحث عن النتائج الآن عليكم اتباع مايلي:.