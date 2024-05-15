شوف مسلسلات الهندية على الشاشة.. نزل تردد ZEE ALWAN زي الوان 2024 وعيش اللحظة مع الأكشن والرومانسية دفعة واحدة

قناة زي الوان هي من أبرز القنوات التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، وأصبحت الرائدة في تقديمها للعديد من المسلسلات الهندية والتركية المميزة، بالإضافة إلى البرامج التي يتم نقلها على القناة بجودة عالية وإشارة قوية، مما نجحت من تحقيق قاعدة جماهيرية، عقب ما تقدمه من أعمال الإثارة والتشويق الذي لا ينتهي، وفي ذلك يمكنك معرفة التردد الجديد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة ZEE ALWAN زي الوان

وعن المعلومات التي يمكنك التعرف عليها للقيام بتنزيل قناة ZEE ALWAN زي الوان، ومشاهدة العديد من البرامج والمسلسلات المميزة، بالإضافة إلى كم البرامج التي تقوم القناة بإذاعتها دون توقف، يُرجى اتباع ما يلي:-

القمر الصناعي قناة زي الوان يكون النايل سات.

التردد الخاص بقناة زي الوان يكون 11277.

بينما استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

تردد قناة زي الوان 2024 عرب سات

ويمكنك كذلك مشاهدة العديد من المسلسلات والأفلام المتنعة التي تتمثل في الإثارة والأكشن والرومانسية، وغيرها من المحتوى المميز التي تقوم بإذاعتها على مدار اليوم دون توقف، بصورة واضحة وجودة عالية، كما جاء في البيانات الأتيه:-