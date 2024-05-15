“وزارة السكن والعمران تنشر”.. رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3 inscription aadl dz

فتحت وزارة السكن والعمران والمدينة موقع التسجيل في سكنات عدل 3 inscription aadl dz، من أجل التسجيل به وفق شروط معينة للحصول على شقة أو وحدة سكنية مدعمة، حيث يكون الهدف الأساسي من هذا البرنامج السكني هو توفير وحدات سكنية بأسعار أقل من السوق، لفئات معينة من الشعب الجزائري، وهم أصحاب الدخل المحدود للعيش بها بشكل أفضل، وفي هذا المقال سنستعرض أهم الإجراءات والشروط الخاصة بالتسجيل في هذا البرنامج.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر عن موقع التسجيل في سكنات عدل 3 ليتم التسجيل به للحصول على وحدة سكنية مدعمة، وذلك في الفترة ما بين 19 مارس 2024 لـ 31 مايو 2024، حيث تتمثل خطوات التسجيل بالموقع ما يلي:

عمل حساب إلكتروني جديد بموقع سكنات عدل 3.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

كتابة كل من رقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني للمستخدم.

تعبئة البيانات المطلوبة بالصفحة.

رفع الوثائق الرسمية pdf مع الطلب.

سداد رسوم التسجيل بالموقع.

الضغط على زر تسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أوضحت وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر شروط التسجيل في موقع التسجيل في سكنات عدل 3، والتي يجب أن تتوفر في الشخص الراغب بالتقديم على وحدات سكنية ببرنامج سكنات عدل 3، وتتمثل هذه الشروط في:

إقامة المتقدم في الجزائر إقامة دائمة.

عدم امتلاك المترشح أو زوجته في حال كان متزوجا عقارات تصلح للسكن والمعيشة.

امتلاك الزوج أو الزوجة المتقدمين بالبرنامج قطعة أرض صالحة لبناء سكن أو منزل عليها.

وصول سن المتقدم بالبرنامج إلى 70 عاما أو أقل.

وصول الدخل الشهري للمتقدم إلى 24 ألف دينار جزائري أو أكبر من ذلك.

عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم الاجتماعي بالجزائر.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

تتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في موقع التسجيل في سكنات عدل 3 ما يلي: