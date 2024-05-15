اعرف النتيجة.. لينك نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول بالعراق 2024 على موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

يبدأ الصف السادس الابتدائي الامتحانات في العراق من 12 مايو حتي يتم الانتهاء من أداء الامتحانات في19 من مايو نفس الشهر، لذا يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بهم فور الانتهاء من الامتحانات، كشفت وزارة التعليم العراقية انه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقة ورصد الدرجات بكل دقة ووضوح سوف يتم إظهارها علي الفور ورفعها علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية وعدم الحاجة للذهاب إلي المدارس لمعرفة النتائج توفيرا عليهم الوقت والمجهود، من خلال هذه السطور سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بكفية الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي في السطور الآتية.

جدول ومواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يوم الأحد الموافق 12 مايو سيؤدون الطلاء امتحانات لمادة التربية الإسلامية. بينما يوم الاثنين الموافق 13 مايو يؤدون امتحان اللغة العربية. يوم الثلاثاء 14 من مايو امتحان اللغة الانجليزية. يوم الأربعاء الموافق 15 مايو امتحان مادة الرياضيات. الخميس الموافق 15 مايو يؤدوا امتحان مادة الاجتماعيات. يوم السبت الموافق 18 من مايو يؤدون امتحان مادة العلوم. بينما يوم الأحد الموافق 19 مايو امتحان مادة اللغة التركمانية.

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