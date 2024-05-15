عاجل!! الآن نتيجة الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي على بوابة نتائج التعليم الأساسي فور اعلانها

مع نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ينتاب طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأولياء أمورهم القلق والترقب، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات، حيث بدأت امتحانات تلك الصفوف في الثامن من مايو الجاري لعام 2024، وانتهت الامتحانات يوم 13 مايو في عدد من المحافظات ويوم 14 من مايو بباقي المحافظات الأخرى، حيث كانت الامتحانات وفق تصريحات جميع المديريات التعليمية بمستوى يتناسب مع قدرات الطالب المتوسط، وهو الأمر ساهم في تخفيف حدة القلق ورسم البسمة على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم في انتظار النتائج.

تعرف على رابط نتيجة الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي

للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2024، والتي سيتم رفعها عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي. اختيار المرحلة التعليمية المناسبة. تحديد الصف الخامس الابتدائي في خانة الصف. اختيار الفصل الدراسي الثاني وتحديد امتحانات الفصل نفسه. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجته. الضغط على زر “استعلام” وانتظار ظهور النتيجة.

هذا ومن المقرر أن تعلن النتائج بعد الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بدقة، وكذا المراجعة بالكنترول الخاص بكل مدرسة، لتقوم كل مديرية تعليمية بالإعلان عن النتائج الخاصة بها، كما أنه من المقرر رفع النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي وفي المدارس.

معلومات بشأن نتيجة الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي

فيما يلي مزيد من المعلومات حول نتائج الصف الخامس والسادس الابتدائي وكيفية الاستعلام عنها:

مراحل الامتحانات: امتحانات الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي تستغرق عدة أيام وتشمل جميع المواد المدرسية المدرجة في المنهاج الدراسي، كما تشمل هذه المواد عادة اللغة العربية، والتربية الدينية، والرياضيات، والعلوم، والاجتماعيات، والتكنولوجيا، واللغة الإنجليزية، كما سبق الامتحانات تحديد جدول الامتحانات وتوزيع المواد على مدار الفترة المحددة.

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