وزارة المالية توضح.. استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة في العراق 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين بشهر يونيو القادم، حيث من المفترض صرف زيادة 20% علي رواتب المتقاعدين من بداية شهر يونيو، لذا يتساءل العديد من المواطنين المتقاعدين في العراق عن متي سيبلغ رواتبهم بعد هذه الزيادة، صرحت الحكومة العراقية عن صرف زيادات تصل الى 20% علي رواتب المتقاعدين بداية من شهر يونيو القادم لمعظم الفئات هادفة من هذا القرار رفع الروح المعنوية لدي العديد من المواطنين، من اجل مواجهة المعيشية والقدرة علي تخطي جميع الأزمات المالية، تبذل الحكومة العراقية قصاري جهودها علي النمو في الجانب الاقتصادي بالرغم من الأزمات الصعبة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، أملة في ذلك المسواه والعدالة بين جميع المواطنين، عبر تلك السطور سنسرد لكم كيفية معرفة الرواتب قبل وبعد هذة الزيادة، ايضا من هم الفئات المستهدفة بهذه الزيادة في السطور التالية.

الشروط الأساسية للحصول علي رواتب التقاعد في العراق

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

مقيم بالأراضي العراقية، ليس خارج البلاد.

أن يبلغ سن 60 عاما.

أن يكون قد أدي مدة الاشتراكات التأمينية حيث لا تقل هذه المدة عن 20 سنه.

معرفة الحصول علي رواتب المتقاعدين في العراق