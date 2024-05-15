PDF بالرقم الوطني.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة 7 2024 عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية

الكثير من المواطنين على استعداد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة 7 2024 من أجل تحميل كشوفات الدفعة الجديدة لأنهم في أمس الحاجة إليها، وكلما طالت فترة انتظار إصدار الكشوفات يزداد القلق وشعور المواطنين بالحزن وفقد الأمل لأنهم عندما قاموا بالتسجيل كانوا بحاجة للمال بسبب ظروفهم الصعبة، وأن الدخل اليومي الذي يحصلون عليه لا يكفي لتلبية جميع الاحتياجات، وهذا لا يعني أن نلقي اللوم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بل على المواطنين الانتظار،

وأن الوزارة تفعل ما بوسعها لتسريع عملية إعلان النتائج لكن هناك بعض الضوابط الأساسية لابد من تطابقها لتوصيل الدعم لمستحقيه دون أن يشهر أي متقدم بالظلم، وحالة رفض الطلب واستبعاده من المشمولين يكون بسبب بعض الأخطاء من المتقدم، اليوم نتعرف معاً على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة 7 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة 7 2024

للكشف عن نتائج أهلية الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية يرجى الضغط على هذا الرابط مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. تظهر أمامك في الصفحة الرئيسة عدة خدمات. قم بالنقر على خدمات الرعاية الاجتماعية. واختر الدفعة 7. قم بتدوين البيانات المطلوبة ثم النقر على ايقونة استعلام الآن.

إصدار كشوفات PDF الدفعة السابعة العراق

حالة من الترقب والانتظار لمعرفة أخر تحديثات موعد الإعلان عن الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، حيث يستهدف نظام دعم الرعاية أن يوفر للمواطن حياة كريمة ومستقرة، وأن يكون لديه الدخل المناسب الذي يحصل منه على ما يريد دون أن يشعر بالحرج من عدم تلبية مطالب الأسرة في ظل وجود أبناء في مراحل الدراسة، ما أن الوزارة قبل فتح باب التسجيل كشفت عن الضوابط والشروط التي يطلع عليها المواطنين ويقومون بعملية التسجيل بمنتهى الدقة، وخلال الفترة القادمة وقبل حلول عيد الأضحى المبارك تزف وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية بشرى سارة للمواطنين لصرف الدفعة السابعة.