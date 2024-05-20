“استعلم هُنـــا men.gov.ma”.. رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية في المغرب 2024

يبحث الكثير من الأساتذة في المغرب باهتمام شديد عبر مواقع التواصل المختلفة عن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالحركة الانتقالية 2024/2025، والتي على أثرها يتم تحديد المكان الذي سوف يكون العمل الخاص بهم في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد تأخر الاعلان عن النتائج من قبل الجهات المختصة مما زاد حالة القلق وعدم الإطمئنان عند الكثير من المدرسين، وقام بعض المعلمين بتقديم شكوى إلى البرلمان المغربي، وذلك لمطالبة الحكومة والجهات المختصة بالإعلان عن النتيجة في أسرع وقت ونبين في المقال التالي التفاصيل الخاصة بنتائج الحركة الانتقالية للأساتذة 2024/2025 في المغرب.

رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب عن نيتها في الإعلان عن النتائج الخاصة بحركة إنتقال هيئة التدريس للعام الجديد 2024/2025، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية وتشمل تلك النتيجة عدد 23,642 مدرس والذين يعملون في شتى المستويات الإدارية والتعليمية ونوضح فيما يلي بعض من تلك المستويات.

اولا: المدارس الثانوية التأهيلية تم تمكين عدد 4430 معلم وأستاذ للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ثانيا: بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي شملت الحركة الخاصة بالتعيين عدد 8242 استاذ ومعلم.

ثالثا: بالنسبة للتعليم الإبتدائي فقد كان عدد المدرسين والمعلمين 10970 مدرس ومعلم.

شروط تقديم طعن على نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس

حتى يتمكن المعلم من الطعن علي نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس لابد أن لا يتخطى عدد الأيام منذ استلام النتيجة مدة سبعة أيام وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية من خلال الجهات المختصة بالاضافه إلى وجود بعض الشروط لابد من الالتزام بها وهي:

اولا: لابد أن يتم تقديم الطعن المقدم من المعلم خلال الفترة التي أعلنت عنها الجهات المختصة وهي مدة سبعة أيام فقط من تاريخ الإعلان.

ثانيا: لابد من تقديم المعلم عدد خمس نسخ من الطلب المقدم إلى المدير وتسليم عدد نسخة واحدة إلى الفرع الإقليمي للنقابة.

ثالثا: لابد وأن يقوم المعلم بتقديم النتيجة الخاصة بالحركة الانتقالية وصورة ضوئية من الطلب الخاص بالمشاركة فيها.

رابعا: لابد وأن يذكر المدرس الأسباب وذلك عند تقديم الطلب الخاص به.

خامسا: إحضار جميع الأوراق المطلوبة خلال تقديم الطلب.

موعد اعلان نتائج الحركة الوطنية الانتقالية

قامت بعد المصادر النقابية والتعليمية بالإعلان أنه من المتوقع أن تكون نتائج الحركة الوطنية الانتقالية والتي سوف تعلن عنها الجهات المختصة ستكون نتيجة الاعلان خلال الفترة القادمة بداية من 17 من شهر مايو الجاري وخلال شهر يونيو القادم 2024، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية كما قامت جهات نفسها بالإعلان على أنه يوجد عدد سبعة أيام فقط للطعن على تلك النتيجة.