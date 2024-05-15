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القط والفار توم وجيري حبايبي.. ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

تردد قناة القط والفار

صورة ahmed alshawadfi ahmed alshawadfiمنذ ساعة واحدة
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Tom and jerry توم وجيري حبايبي ثبت الآن تردد قناة توم وجيري على العرب سات والنايل سات
Tom and jerry توم وجيري حبايبي ثبت الآن تردد قناة توم وجيري على العرب سات والنايل سات

سلي طفلك بمغامرات القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال عالمياً، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية الترفيهية والتعليمية التي تلقى استحسان الصغار من مختلف الأعمار، مؤخراً، شهدت الترددات على القمر الصناعي نايل سات تغييراً، مما دفع العديد من الآباء إلى البحث عن التردد الجديد لهذه القناة، في هذا المقال، سنتناول تفاصيل التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

ثبت تردد قناة “توم وجيري” الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

يمكنك الآن من خلال العبارات التالية التعرف على القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، فلكي تتمكن من تثبيت القناة على جهازك يجب عليك تثبيت الترددات التالية تبعا لكل قمر:

 

تردد القناةالقمر الصناعيمعدل الاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأجودة القناة
11354نايل ساتعمودي275005/6SD
11315عرب ساتأفقي275005/6SD

برامج قناة توم وجيري

وبعد أن تعرفنا من خلال المقال على القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، نضع بين أيديكم أفضل برامج قناة توم وجيري والتي سيستمتع بها أطفالكم ومنها:

  1. توم وجيري.
  2. الكلب سبايك.
  3. سبايك وتيكي.
  4. بوتش.
  5. مامي تو شوز.
  6. نيبيلز.
  7. حلقات توم وجيري الجديدة.

وغيرها العديد من البرامج الممتعة والمسلية، والتي تعطي طفلك ما يحتاجه من الدعم والمتعة والشعور بالسعادة.

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صورة ahmed alshawadfi ahmed alshawadfiمنذ ساعة واحدة
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