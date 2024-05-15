سلي طفلك بمغامرات القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال عالمياً، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية الترفيهية والتعليمية التي تلقى استحسان الصغار من مختلف الأعمار، مؤخراً، شهدت الترددات على القمر الصناعي نايل سات تغييراً، مما دفع العديد من الآباء إلى البحث عن التردد الجديد لهذه القناة، في هذا المقال، سنتناول تفاصيل التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

ثبت تردد قناة “توم وجيري” الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

يمكنك الآن من خلال العبارات التالية التعرف على القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، فلكي تتمكن من تثبيت القناة على جهازك يجب عليك تثبيت الترددات التالية تبعا لكل قمر:

تردد القناة القمر الصناعي معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة القناة 11354 نايل سات عمودي 27500 5/6 SD 11315 عرب سات أفقي 27500 5/6 SD

برامج قناة توم وجيري

وبعد أن تعرفنا من خلال المقال على القط والفار توم وجيري حبايبي، ثبت تردد قناة “توم وجيري” Tom and jerry الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، نضع بين أيديكم أفضل برامج قناة توم وجيري والتي سيستمتع بها أطفالكم ومنها:

توم وجيري. الكلب سبايك. سبايك وتيكي. بوتش. مامي تو شوز. نيبيلز. حلقات توم وجيري الجديدة.

وغيرها العديد من البرامج الممتعة والمسلية، والتي تعطي طفلك ما يحتاجه من الدعم والمتعة والشعور بالسعادة.