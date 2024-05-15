استعلم من هنا.. وزارة التربية بالكويت توضح طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، تعلن وزارة التربية في الكويت عن فتح رابط المربع الإلكتروني لاستعراض نتائج طلابها باستخدام الرقم المدني للعام 2024، يمكن الوصول إلى هذا الرابط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والذي يعنى بنشر نتائج الصفوف الدراسية المختلفة، باستثناء الصف الثاني عشر، حيث وجه وزير التربية جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراجعة وتصحيح ملفات الطلاب بدقة، قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات للمراحل الابتدائية والمتوسطة لطلاب الكويت باستخدام الرقم المدني لعام 2024.

موعد الإعلان عن نتائج طلاب الكويت لعام 2024

حسب الجدول الزمني للاختبارات في الكويت، من المقرر أن ينتهي طلاب الصف العاشر من اختباراتهم في 27 مايو 2024، أكد وزير التربية بشدة أن إعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الابتدائية والمتوسطة والعاشرة والحادية عشرة، سوف يكون بعد إكمال تصحيح أوراق الاختبارات والإعلان عن النتائج الرسمية خلال نفس الشهر، وسوف تعتمد وزارة التربية الكويتية النتائج فور الانتهاء من تصحيحها، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2024

يسعى العديد من أولياء الأمور لاستخراج نتائج أبنائهم باستخدام الرقم الوطني للهوية، وعندما يتم الإعلان الرسمي عن نتائج صفوف النقل، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج: