“Now” طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 وزارة الداخلية العراقية

أصبحت عمليات البحث عن كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 من أهم الاهتمامات للعديد من المواطنين في العراق وقد تم إطلاق هذه البطاقة من قبل وزارة الداخلية العراقية، وتم توفيرها لجميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية وتعتبر البطاقة الوطنية الموحدة من الوثائق الهامة التي تثبت هوية المواطن العراقي، وتعد ضرورية لاستخدامها في التنقل بين المحافظات.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

تشكل البطاقة الوطنية الموحدة 2024 وثيقة هامة للمواطنين العراقيين، فقد أطلقتها وزارة الداخلية العراقية ليصبح حصول المواطنين عليها ضرورياً لأغراض عديدة منها التعريف بهوية المواطن والتنقل بين المحافظات

يمكن الوصول إلى رابط موقع حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال بوابة مديرية شؤون البطاقة الموحدة.

ستجد هذه الأيقونة في الصفحة الرئيسية للموقع.

تطلب منك ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة الحجز، مثل الاسم، تاريخ الولادة، رقم الهوية، ومحافظة الإقامة.

يرجى تسجيل رقم هاتفك لضمان التواصل معك في حال كان هناك أي استفسارات أو تغييرات في موعد الاستلام.

يجب الموافقة على جميع الشروط و الأحكام قبل تأكيد الحجز.

بعد إكمال جميع الخطوات السابقة، اضغط على زر “الحجز” لإرسال طلبك.

ستظهر رسالة تأكيد على الشاشة تُفيد باستلام طلبك، ويمكنك طباعة إيصال الحجز للاحتفاظ به لحين تحديد موعد استلام البطاقة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 لجميع المواطنين العراقيين، وذلك من خلال رابط إلكتروني مُخصص وتعد البطاقة وثيقة هامة للتعريف بهوية المواطن والتنقل بين المحافظات ولضمان العدالة و الشفافية في عملية حجز البطاقة، أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يتوافر في المتقدم لها وإليك أهم الشروط للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024: