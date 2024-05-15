“رابط رسمي” الاستعلام عن اسماء تعينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024

أعلنت وزارة التربية في محافظة ميسان العراقية عن أسماء 6000 متقدم للتعيين بصفة عقد للعام الدراسي 2023/2024، وذلك يوم الأحد 3 مارس 2024 شملت هذه الوظائف المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات، وقد لاقى الإعلان اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين الذين سعى العديد منهم للتقديم على هذه الوظائف وقد تضمنت قوائم الأسماء المُعلنة البيانات الرئيسية لكل متقدم وتم نشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية في ميسان، بالإضافة إلى نشرها في الصحف المحلية.

كيف تستعلم عن أسماء المقبولين في عقود التربية

تشكل عقود التربية والتعليم فرصة هامة للعديد من الخريجين في العراق، فمع إعلان وزارة التربية عن مئات الوظائف تصبح معرفة كيفية الاستعلام عن قائمة المقبولين في هذه العقود أمرًا ضروريًا فإليك الخطوات البسيطة التي ستمكنك من الاستعلام عن أسماء المقبولين:

قم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية

ابحث عن خانة “الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود التربية”.

ستُطلب منك إدخال اسمك ورقم هويتك الوطنية.

بعد إدخال البيانات اضغط على زر “تسجيل الدخول” .

ستعرض عليك خيارات متعددة، ابحث عن خانة “مسابقة عقود التعيينات” .

سيتم طلب بعض البيانات الإضافية (قد تكون رقم الطلب أو التخصص) .

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “ابحث” .

ستظهر نتائج البحث مع أسماء المقبولين في عقود التربية والتعليم.

شروط التعيين بصفة عقد في وزارة التربية

نُلخّص لكم الشروط الرئيسية للتعيين بصفة عقد في وزارة التربية العراقية: